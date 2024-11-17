Стеллато-Дудек и Дешам выиграли 5-й этап Гран-при ISU, Павлова и Святченко стали вторыми
Канадская спортивная пара Динна Стеллато-Дудек и Максим Дешам одержали победу на пятом этапе серии Гран-при ISU, который проходит в Хельсинки (Финляндия). За свои прокаты они набрали 207,44 балла в сумме.
Бывшие россияне Мария Павлова и Алексей Святченко, ныне выступающие за Венгрию, заняли второе место. Их итоговый результат — 184,21 балла. Тройку призёров замкнули итальянцы Ребекка Гиларди и Филиппо Амброзини, набравшие 181,59 балла.
Фигурное катание. Гран-при ISU. Пятый этап, Хельсинки (Финляндия).
Парное катание. Результаты:
- Динна Стеллато-Дудек и Максим Дешам (Канада) — 207,44 балла.
- Мария Павлова и Алексей Святченко (Венгрия) — 184,21.
- Ребекка Гиларди и Филиппо Амброзини (Италия) — 181,59.
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