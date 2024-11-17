Стеллато-Дудек и Дешам выиграли 5-й этап Гран-при ISU, Павлова и Святченко стали вторыми

Канадская спортивная пара Динна Стеллато-Дудек и Максим Дешам одержали победу на пятом этапе серии Гран-при ISU, который проходит в Хельсинки (Финляндия). За свои прокаты они набрали 207,44 балла в сумме.

Бывшие россияне Мария Павлова и Алексей Святченко, ныне выступающие за Венгрию, заняли второе место. Их итоговый результат — 184,21 балла. Тройку призёров замкнули итальянцы Ребекка Гиларди и Филиппо Амброзини, набравшие 181,59 балла.

Фигурное катание. Гран-при ISU. Пятый этап, Хельсинки (Финляндия).

Парное катание. Результаты: