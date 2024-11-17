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Стеллато-Дудек и Дешам выиграли 5-й этап Гран-при ISU, Павлова и Святченко стали вторыми

Стеллато-Дудек и Дешам выиграли 5-й этап Гран-при ISU, Павлова и Святченко стали вторыми
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Канадская спортивная пара Динна Стеллато-Дудек и Максим Дешам одержали победу на пятом этапе серии Гран-при ISU, который проходит в Хельсинки (Финляндия). За свои прокаты они набрали 207,44 балла в сумме.

Бывшие россияне Мария Павлова и Алексей Святченко, ныне выступающие за Венгрию, заняли второе место. Их итоговый результат — 184,21 балла. Тройку призёров замкнули итальянцы Ребекка Гиларди и Филиппо Амброзини, набравшие 181,59 балла.

Фигурное катание. Гран-при ISU-2024/25. Этап 5, Хельсинки, Финляндия
Спортивные пары. Произвольная программа
17 ноября 2024, воскресенье. 14:00 МСК
Окончено
1
Канада
2
Венгрия
3
Италия

Фигурное катание. Гран-при ISU. Пятый этап, Хельсинки (Финляндия).
Парное катание. Результаты:

  1. Динна Стеллато-Дудек и Максим Дешам (Канада) — 207,44 балла.
  2. Мария Павлова и Алексей Святченко (Венгрия) — 184,21.
  3. Ребекка Гиларди и Филиппо Амброзини (Италия) — 181,59.
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