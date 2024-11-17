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«Завтра поедет на МРТ». Глейхенгауз объяснил, почему Самсонов снялся с ПП в Москве

«Завтра поедет на МРТ». Глейхенгауз объяснил, почему Самсонов снялся с ПП в Москве
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Хореограф группы Этери Тутберидзе Даниил Глейхенгауз рассказал, что Даниил Самсонов снялся с проката произвольной программы из-за неудачного приземления на утренней тренировке.

«Завтра поедет делать МРТ. У него всё время на приземлении проблемы, я с ним поговорю, что надо на полу заниматься закачкой голеностопа. Видимо, у него перестроение, склонность к подворотам. То есть ничего криминального у него не было, ничего жёсткого, но он подъехал, сказал, что подвернул ногу, мы закончили тренировку, и я его снял. Сделаем снимки, надеюсь, недели две-три, не больше, уйдёт на восстановление. Смертельного ничего нет. Но, скорее всего, там растяжение связок. Как показывает опыт», — передаёт слова Глейхенгауза корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

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