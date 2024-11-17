Глейхенгауз — о развитии Петросян: она слишком эмоциональна, но это будет с ней всю жизнь

Хореограф группы Этери Тутберидзе Даниил Глейхенгауз высказался о тренировочном процессе фигуристки Аделии Петросян на этапе серии Гран-при России в Москве.
«Она имеет работоспособность, на тренировках выполняет задания. А это для нас всегда основной показатель, что если спортсмен на тренировках продолжает выполнять задания и работает и к нему нет вопросов, то, даже если на соревнованиях что-то не получилось, это совершенно другая история. Может получиться, может — нет, нервы, мысли, всё понятно.
Самое главное — мы смотрим, что происходит в тренировочном процессе в целом. За исключением, как я уже говорил, того, что она слишком эмоциональна, но это с ней будет всю жизнь. В остальном она работает, поэтому и результат есть», — передаёт слова Глейхенгауза корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.
- 17 ноября 2024
-
16:11
-
16:09
-
16:05
-
16:04
-
15:56
-
15:51
-
15:50
-
15:49
-
15:44
-
15:38
-
15:34
-
15:29
-
15:23
-
15:19
-
15:13
-
14:47
-
14:36
-
14:10
-
13:58
-
13:08
-
13:00
-
12:00
-
11:09
- 16 ноября 2024
-
22:07
-
21:19
-
20:05
-
19:45
-
19:26
-
19:21
-
19:01
-
18:42
-
18:00
-
17:38
-
17:28
-
17:17