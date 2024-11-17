Глейхенгауз — о развитии Петросян: она слишком эмоциональна, но это будет с ней всю жизнь

Хореограф группы Этери Тутберидзе Даниил Глейхенгауз высказался о тренировочном процессе фигуристки Аделии Петросян на этапе серии Гран-при России в Москве.

«Она имеет работоспособность, на тренировках выполняет задания. А это для нас всегда основной показатель, что если спортсмен на тренировках продолжает выполнять задания и работает и к нему нет вопросов, то, даже если на соревнованиях что-то не получилось, это совершенно другая история. Может получиться, может — нет, нервы, мысли, всё понятно.

Самое главное — мы смотрим, что происходит в тренировочном процессе в целом. За исключением, как я уже говорил, того, что она слишком эмоциональна, но это с ней будет всю жизнь. В остальном она работает, поэтому и результат есть», — передаёт слова Глейхенгауза корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.