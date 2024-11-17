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Глейхенгауз объяснил отсутствие Этери Тутберидзе на этапе Гран-при России в Москве

Глейхенгауз объяснил отсутствие Этери Тутберидзе на этапе Гран-при России в Москве
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Хореограф Даниил Глейхенгауз объяснил, почему тренер Этери Тутберидзе не присутствует на Гран-при России, который проходит в Москве.

«На работе ли Этери Тутберидзе? Да, в данную секунду. У нас вечерняя тренировка. Также идут прокаты, практические соревнования. У нас всё просто. Кто-то остаётся работать на катке с группой. Когда Этери Георгиевна уезжает на какие-то соревнования, соответственно, мы остаёмся. Когда мы уезжаем на соревнования, а она остаётся. Всё очень просто. Это банальное распределение ролей? Да», — передаёт слова Глейхенгауза корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

Ученица Тутберидзе Аделия Петросян одержала победу на этапе в женском одиночном катании. Ещё одна подопечная тренера, Дарья Садкова, заняла второе место.

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