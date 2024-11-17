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Даниил Глейхенгауз раскрыл подробности травмы ученицы Тутберидзе Маргариты Базылюк

Даниил Глейхенгауз раскрыл подробности травмы ученицы Тутберидзе Маргариты Базылюк
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Хореограф группы Этери Тутберидзе Даниил Глейхенгауз раскрыл подробности травмы фигуристки Маргариты Базылюк, из-за которой она снялась с юниорского этапа Гран-при России в Москве, проходившего с 14 по 15 ноября.

«Маргарита (Базылюк. — Прим. «Чемпионата») после Казани семь дней отдыхала, не каталась, потому что у неё была микротравма мягких тканей от падений. Так что был отдых, и к этапу в Москве она никак не успела подготовиться. Она вышла за один или два дня до его начала. Сейчас готовимся к этапу в Санкт-Петербурге, по плану едем туда», — передаёт слова Глейхенгауза корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

Этап Гран-при среди юниоров в Санкт-Петербурге пройдёт с 21 по 22 ноября.

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