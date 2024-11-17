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Глейхенгауз — о споре с Загитовой: в Казани должен был появиться в розовой шубе

Глейхенгауз — о споре с Загитовой: в Казани должен был появиться в розовой шубе
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Хореограф Даниил Глейхенгауз прокомментировал выступление своих подопечных по группе «Хрустальный» Аделии Петросян и Дарьи Садковой на четвёртом этапе Гран-при России, который проходит в Москве.

Петросян в произвольной программе исполнила чистый каскад с четверным тулупом и тройной аксель и заняла первое место, Садкова исполнила два чистых четверных прыжка.

Фигурное катание. Гран-при России-2024/25. Этап 4, Москва
Женщины. Произвольная программа
17 ноября 2024, воскресенье. 13:00 МСК
Окончено
1
Аделия Петросян
Москва
251.57
2
Дарья Садкова
Москва
224.93
3
Ксения Гущина
Санкт-Петербург
212.79

«Спор с Загитовой был ещё в Казани, я, по идее, должен был появиться в розовой шубе. Не готов был к продолжению. Тогда Даша немного не дожала, а на этих соревнованиях выступила поувереннее, хочется думать, что она обретёт это соревновательное ощущение в себе, будет стабильнее выступать и спорить будет невыгодно. Так можно будет на каждом соревновании сидеть в чём-то.

Аделия выступила лучше, чем в Казани, чем во время контрольных прокатов. Прогресс есть, он идёт, понятное дело, что хочется большего, лучшего. Хочется чистых прокатов, потому что на тренировках она всё это делает. К тому же мы не отказываемся от четверного флипа, мы его также тренируем. Так что будем смотреть по контенту, насколько будет в хорошем состоянии флип, возможно, уже с ним поедем на следующие соревнования. Короткая мне понравилась, это было достойно. Мы тщательно относимся к каждому элементу, даже к тому, что может быть незаметно, включая руку, взгляд. Здесь в короткой программе всё было в деталях, всё очень хорошо, мы довольны.

В произвольной мне немножко не хватает напора в финале, над этим тоже будем работать. Хочется, чтобы к концу проката Аделия добавляла и добавляла, в скорости, в эмоциях. Но это сложно физически, когда катаешь программу с тремя ультра-си и все в связках. Так что всё нарабатывается не так быстро», – передаёт слова Глейхенгауза корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

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