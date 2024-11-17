Глейхенгауз ответил, нервничают ли фигуристы из-за ситуации с международными стартами

Хореограф группы Этери Тутберидзе Даниил Глейхенгауз ответил, думают ли фигуристы о ситуации с недопуском на международные старты, а также о приближающейся Олимпиаде-2026.

— Держат ли в голове спортсмены ситуацию с недопуском до международных стартов и приближающейся Олимпиады? Нервничают ли?

— Не знаю, как это в голове у спортсмена, нервничает или не нервничает, вопрос в том, что мы готовимся от соревнования к соревнованию. Нет такого, что мы в данную секунду думаем об Олимпиаде и поэтому к этим соревнованиям не готовились бы.

Вы сами видите и Аделия говорит, что от прокатов к Казани столько работала, не всё получилось, как она хотела. Сейчас поработала, ещё лучше стало, следующий этап – чемпионат России. Пока идёт такой процесс и соревнования есть, не могу сказать, что какие-то мысли настолько глобальные есть и они мешают тренировочному процессу, — передаёт слова Глейхенгауза корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.