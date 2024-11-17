Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Танцы на льду. Произвольный танец
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
15:40 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Петросян — о своей фотографии на аккредитации: это полный ужас! Позиция не та, лицо не то

Петросян — о своей фотографии на аккредитации: это полный ужас! Позиция не та, лицо не то
Комментарии

Фигуристка Аделия Петросян выразила недовольство своей фотографией на аккредитации на этапе Гран-при России, который проходит в Москве. Напомним, по итогам двух программ она набрала 251,57 балла и одержала уверенную победу.

Фигурное катание. Гран-при России-2024/25. Этап 4, Москва
Женщины. Произвольная программа
17 ноября 2024, воскресенье. 13:00 МСК
Окончено
1
Аделия Петросян
Москва
251.57
2
Дарья Садкова
Москва
224.93
3
Ксения Гущина
Санкт-Петербург
212.79

«Спасибо организаторам за мою фотографию на аккредитациях у всех… Это ужас! Позиция не та, лицо не то. Мне кажется, такой фотографии у меня даже и не было. Никто нас не предупреждал, что тебя выбирают в качестве лица для аккредитации, но Даниил Маркович сказал, что человек, который выбирал эту фотографию, ненавидит фигурное катание», — передаёт слова Петросян корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

Материалы по теме
Петросян взяла второе золото. Но Загитову и Медведеву удивила другая звезда Тутберидзе!
Петросян взяла второе золото. Но Загитову и Медведеву удивила другая звезда Тутберидзе!
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android