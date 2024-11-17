Петросян — о своей фотографии на аккредитации: это полный ужас! Позиция не та, лицо не то

Фигуристка Аделия Петросян выразила недовольство своей фотографией на аккредитации на этапе Гран-при России, который проходит в Москве. Напомним, по итогам двух программ она набрала 251,57 балла и одержала уверенную победу.

«Спасибо организаторам за мою фотографию на аккредитациях у всех… Это ужас! Позиция не та, лицо не то. Мне кажется, такой фотографии у меня даже и не было. Никто нас не предупреждал, что тебя выбирают в качестве лица для аккредитации, но Даниил Маркович сказал, что человек, который выбирал эту фотографию, ненавидит фигурное катание», — передаёт слова Петросян корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.