Петросян — о своей фотографии на аккредитации: это полный ужас! Позиция не та, лицо не то
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Фигуристка Аделия Петросян выразила недовольство своей фотографией на аккредитации на этапе Гран-при России, который проходит в Москве. Напомним, по итогам двух программ она набрала 251,57 балла и одержала уверенную победу.
Фигурное катание. Гран-при России-2024/25. Этап 4, Москва
Женщины. Произвольная программа
17 ноября 2024, воскресенье. 13:00 МСК
Окончено
1
Аделия Петросян
Москва
251.57
2
Дарья Садкова
Москва
224.93
3
Ксения Гущина
Санкт-Петербург
212.79
«Спасибо организаторам за мою фотографию на аккредитациях у всех… Это ужас! Позиция не та, лицо не то. Мне кажется, такой фотографии у меня даже и не было. Никто нас не предупреждал, что тебя выбирают в качестве лица для аккредитации, но Даниил Маркович сказал, что человек, который выбирал эту фотографию, ненавидит фигурное катание», — передаёт слова Петросян корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.
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