Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Танцы на льду. Произвольный танец
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
15:40 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Петросян — о победе в Москве: стараюсь акцент делать на чистом исполнении произвольной

Петросян — о победе в Москве: стараюсь акцент делать на чистом исполнении произвольной
Аудио-версия:
Комментарии

Чемпионка России Аделия Петросян прокомментировала свою победу на этапе Гран-при России в Москве. Спортсменка исполнила в произвольной программе тройной аксель и каскад четверной тулуп — двойной тулуп и набрала 251,57 балла по сумме двух программ.

Фигурное катание. Гран-при России-2024/25. Этап 4, Москва
Женщины. Произвольная программа
17 ноября 2024, воскресенье. 13:00 МСК
Окончено
1
Аделия Петросян
Москва
251.57
2
Дарья Садкова
Москва
224.93
3
Ксения Гущина
Санкт-Петербург
212.79

«К удивлению радостное настроение, больше радости от этого проката в сравнении с прокатом в Казани. Волновалась ещё больше, поэтому сейчас приходит спокойствие, приятные ощущения, эмоции. Пока что всё хорошо.

Когда один балл преимущества, катать сложнее, чем когда большой задел. Вообще я стараюсь акцент делать на чистом исполнении произвольной программы, поэтому аксель в короткой прыгаю, чтобы поменьше думать о месте, чтобы не было ещё больше нервов перед произвольной, мне это помогает.

Меня сегодня немного успокоили овации, поддержка. Увидела несколько знакомых лиц на трибуне, маму, девочек из моей фан-группы. Придало мне сил успеть сделать побольше прыжков, я носилась из угла в угол. Возможно, это мне тоже помогло сделать хотя бы два чистых прыжка», – передаёт слова Петросян корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

Материалы по теме
Петросян взяла второе золото. Но Загитову и Медведеву удивила другая звезда Тутберидзе!
Петросян взяла второе золото. Но Загитову и Медведеву удивила другая звезда Тутберидзе!
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android