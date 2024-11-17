Петросян — о победе в Москве: стараюсь акцент делать на чистом исполнении произвольной

Чемпионка России Аделия Петросян прокомментировала свою победу на этапе Гран-при России в Москве. Спортсменка исполнила в произвольной программе тройной аксель и каскад четверной тулуп — двойной тулуп и набрала 251,57 балла по сумме двух программ.

«К удивлению радостное настроение, больше радости от этого проката в сравнении с прокатом в Казани. Волновалась ещё больше, поэтому сейчас приходит спокойствие, приятные ощущения, эмоции. Пока что всё хорошо.

Когда один балл преимущества, катать сложнее, чем когда большой задел. Вообще я стараюсь акцент делать на чистом исполнении произвольной программы, поэтому аксель в короткой прыгаю, чтобы поменьше думать о месте, чтобы не было ещё больше нервов перед произвольной, мне это помогает.

Меня сегодня немного успокоили овации, поддержка. Увидела несколько знакомых лиц на трибуне, маму, девочек из моей фан-группы. Придало мне сил успеть сделать побольше прыжков, я носилась из угла в угол. Возможно, это мне тоже помогло сделать хотя бы два чистых прыжка», – передаёт слова Петросян корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.