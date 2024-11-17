Глейхенгауз — о снижении популярности фигурного катания: это естественно, всё циклично

Хореограф Даниил Глейхенгауз прокомментировал возможное снижение популярности фигурного катания в России и сравнил внутренние российские старты с международными турнирами.

Глейхенгауз как член команды «Хрустального» ездил на этапы Гран-при от ISU в качестве наставника грузинского фигуриста Ники Эгадзе.

«Большая разница — это заполненные трибуны и хорошая арена. Тогда соревнования спортсменам придают ощущение большого турнира, придают мотивации. В Казани было маловато зрителей. И арена — ещё на которой я сам катался, пора запустить нас уже на «Татнефть арену», мне кажется, заслужили наконец-то. А здесь при полных трибунах, думаю, всегда полегче выступать, несмотря на всё, что происходит вокруг.

Фигурное катание раньше вообще людьми воспринималось как олимпийский вид, только во время Олимпиады люди смотрели. Потом произошёл этот бум, и люди стали следить за каждым турниром, за каждым вздохом. У меня под боком статистики нет, возможно, сейчас, когда нет Олимпиады и других крупных стартов, интереса такого нет. Это естественно, но всё циклично. Поэтому думаю, что будет период максимального подъёма популярности нашего вида спорта», — передаёт слова Глейхенгауза корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

Фигуристы из России и Беларуси отстранены от международных стартов с весны 2022 года.