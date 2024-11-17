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Петросян — об Олимпиаде: надежда всегда имеется, но, кажется, придётся корячиться подольше

Петросян — об Олимпиаде: надежда всегда имеется, но, кажется, придётся корячиться подольше
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Действующая чемпионка России Аделия Петросян после своей победы на этапе Гран-при России в Москве высказалась о конкуренции на соревнованиях и шансах на возвращение на международную арену.

Фигурное катание. Гран-при России-2024/25. Этап 4, Москва
Женщины. Произвольная программа
17 ноября 2024, воскресенье. 13:00 МСК
Окончено
1
Аделия Петросян
Москва
251.57
2
Дарья Садкова
Москва
224.93
3
Ксения Гущина
Санкт-Петербург
212.79

«Знала, что с финала Гран-при у меня идут победы, сколько турниров подряд — не считала. Соскучилась по конкуренции, хочется, чтобы одно место было в огне. Чистые прокаты идут от конкуренции, когда знаешь, что ты сделаешь ошибку — ты в пролёте. А так, возможно, даю себе слабину из-за этого. Конкуренция для меня важна. Мотивация внутри, люблю соревноваться сама с собой, ставить цели и приходить к результату. У меня есть такие качества, я внутри — боец.

На тренировках прокатов намного больше чистых, нежели даже в прошлом сезоне. Готова катать чисто, на тренировках всё хорошо. Мы тоже жеребимся, выходим со льда. Я катала шестым номером, откатала чисто. Перед Казанью выступала даже седьмой. Не ставлю себе конкретные цели по баллам, может быть, когда мы выйдем на международную арену, там появятся такие мысли. Знаю, что там нас будут как-то иначе оценивать. Я к этому готова, так что будем ставить цели, уже когда нас допустят. Надежда на Олимпиаду всегда имеется, но мне кажется, придётся корячиться подольше. Значит, такая судьба. Может, это и к лучшему, кто знает, что дальше будет», — передаёт слова Петросян корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

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