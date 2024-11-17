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Ученица Тутберидзе Садкова прокомментировала второе место на этапе Гран-при в Москве

Ученица Тутберидзе Садкова прокомментировала второе место на этапе Гран-при в Москве
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Ученица Этери Тутберидзе фигуристка Дарья Садкова прокомментировала своё выступление на этапе Гран-при России в Москве. Спортсменка исполнила два чистых четверных прыжка и заняла второе место, набрав 224,93 балла по сумме двух программ.

Фигурное катание. Гран-при России-2024/25. Этап 4, Москва
Женщины. Произвольная программа
17 ноября 2024, воскресенье. 13:00 МСК
Окончено
1
Аделия Петросян
Москва
251.57
2
Дарья Садкова
Москва
224.93
3
Ксения Гущина
Санкт-Петербург
212.79

«Эти соревнования лучше прошли, чем предыдущие в Казани. Вчера была достаточно хорошая короткая программа, сегодня смогла сделать два чистых четверных тулупа, это не может не радовать. Но вот глупейшая ошибка на лутце немного портит впечатление о произвольной программе. Потому что лучше упасть, но не делать «бабочку». Сегодня проскочила такая ошибка, значит, надо больше работать над второй половиной программы, другими элементами, которым меньше уделяла внимание, нежели четверным. Будем работать, чтобы на чемпионате России показать свой лучший результат.

В Казани очень переживала за короткую программу, по взгляду было видно, ещё когда встала только в стартовую позу, что чистого проката не будет. На этих соревнованиях я пыталась войти в рабочее состояние, в которое получилось войти ещё в произвольной программе в Казани. Поймала эти ощущения, слушала музыку. Сегодня почти целый день, раньше так много не слушала, только когда шла до катка. Сегодня и когда заплеталась, и пока ехала, в течение разминки, всё время. Меня это заряжало. Было поспокойнее, можно видеть, что была сегодня более собранной», — передает слова Садковой корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

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