Садкова — о поддержке Щербаковой: видела реакцию Ани на прокат, мило, что она переживала

Фигуристка Дарья Садкова отреагировала на поддержку олимпийской чемпионки Анны Щербаковой на этапе Гран-при России в Москве. С 224,93 балла по сумме двух программ Садкова заняла итоговое второе место.

«На повторе видела реакцию Анны Щербаковой на мой прокат, очень мило наблюдать за тем, как она переживала. Мы с ней достаточно хорошо общаемся, но между короткой и произвольной не пересекались. Я скорее была в своих мыслях и думаю, что Аня тоже устала, работает на катке, комментирует. Но мне приятно, что она болеет за меня», — передаёт слова Садковой корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.