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Садкова — о поддержке Щербаковой: видела реакцию Ани на прокат, мило, что она переживала

Садкова — о поддержке Щербаковой: видела реакцию Ани на прокат, мило, что она переживала
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Фигуристка Дарья Садкова отреагировала на поддержку олимпийской чемпионки Анны Щербаковой на этапе Гран-при России в Москве. С 224,93 балла по сумме двух программ Садкова заняла итоговое второе место.

Фигурное катание. Гран-при России-2024/25. Этап 4, Москва
Женщины. Произвольная программа
17 ноября 2024, воскресенье. 13:00 МСК
Окончено
1
Аделия Петросян
Москва
251.57
2
Дарья Садкова
Москва
224.93
3
Ксения Гущина
Санкт-Петербург
212.79

«На повторе видела реакцию Анны Щербаковой на мой прокат, очень мило наблюдать за тем, как она переживала. Мы с ней достаточно хорошо общаемся, но между короткой и произвольной не пересекались. Я скорее была в своих мыслях и думаю, что Аня тоже устала, работает на катке, комментирует. Но мне приятно, что она болеет за меня», — передаёт слова Садковой корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

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