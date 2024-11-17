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Евгений Семененко вырвал победу у Григория Фёдорова на четвёртом этапе Гран-при России

Евгений Семененко вырвал победу у Григория Фёдорова на четвёртом этапе Гран-при России
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Действующий чемпион России фигурист Евгений Семененко стал победителем четвёртого этапа серии Гран-при России, который проходит в Москве. За прокат двух программ он получил от судей 301,60 балла. Второе место занял Григорий Фёдоров, проигравший лидеру всего 0,56 балла. Тройку призёров замкнул Марк Кондратюк с результатом 289,11.

Отметим, что по итогам короткой программы Фёдоров уступал Семененко более шести баллов, а Кондратюку — 5,17.

Фигурное катание. Гран-при России-2024/25. Этап 4, Москва
Мужчины. Произвольная программа
17 ноября 2024, воскресенье. 15:00 МСК
Окончено
1
Евгений Семененко
Санкт-Петербург
301.60
2
Григорий Фёдоров
Москва
301.04
3
Марк Кондратюк
Москва
289.11

Фигурное катание. 4-й этап Гран-при России.
Мужчины:

  1. Евгений Семененко (Санкт-Петербург) — 301,60 балла
  2. Григорий Фёдоров (Москва) — 301,04
  3. Марк Кондратюк (Москва) —289,11
  4. Роман Савосин (Москва) — 276,62
  5. Матвей Ветлугин (Санкт-Петербург) — 254,38
  6. Артур Даниелян (Санкт-Петербург) — 252,96
Турнирная таблица Гран-при России
Календарь Гран-при России
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