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Евгений Семененко вырвал победу у Григория Фёдорова на четвёртом этапе Гран-при России

Действующий чемпион России фигурист Евгений Семененко стал победителем четвёртого этапа серии Гран-при России, который проходит в Москве. За прокат двух программ он получил от судей 301,60 балла. Второе место занял Григорий Фёдоров, проигравший лидеру всего 0,56 балла. Тройку призёров замкнул Марк Кондратюк с результатом 289,11.

Отметим, что по итогам короткой программы Фёдоров уступал Семененко более шести баллов, а Кондратюку — 5,17.

Фигурное катание. 4-й этап Гран-при России.

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