Евгений Семененко вырвал победу у Григория Фёдорова на четвёртом этапе Гран-при России
Действующий чемпион России фигурист Евгений Семененко стал победителем четвёртого этапа серии Гран-при России, который проходит в Москве. За прокат двух программ он получил от судей 301,60 балла. Второе место занял Григорий Фёдоров, проигравший лидеру всего 0,56 балла. Тройку призёров замкнул Марк Кондратюк с результатом 289,11.
Отметим, что по итогам короткой программы Фёдоров уступал Семененко более шести баллов, а Кондратюку — 5,17.
Фигурное катание. 4-й этап Гран-при России.
Мужчины:
- Евгений Семененко (Санкт-Петербург) — 301,60 балла
- Григорий Фёдоров (Москва) — 301,04
- Марк Кондратюк (Москва) —289,11
- Роман Савосин (Москва) — 276,62
- Матвей Ветлугин (Санкт-Петербург) — 254,38
- Артур Даниелян (Санкт-Петербург) — 252,96
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