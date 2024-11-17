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«Не удивлён». Фигурист Фёдоров — о результатах Гран-при России в Москве и споре на пиво

«Не удивлён». Фигурист Фёдоров — о результатах Гран-при России в Москве и споре на пиво
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Фигурист группы Светланы Соколовской Григорий Фёдоров прокомментировал своё выступление на четвёртом этапе Гран-при России, который проходил в Москве, а также рассказал о споре на пиво с Михаилом Тихоновым.

«Честно — устал, хочется поспать. Уже говорил, что добавляется ответственность, надо показать, как умею катать. Не удивлён, что второй. Старался настроиться на произвольную. Я слушаю музыку, пробую вживаться, чтобы публике было интересно смотреть не только на техническую составляющую, но и на целостность программы. Я вампирчик драйвовый.

Пиво? Это на спор было с Мишей Тихоновым. Если чисто откатаю», — передаёт слова Фёдорова корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

Напомним, Григорий Фёдоров эмоционально отреагировал на свой результат в рамках четвёртого этапа Гран-при России в Москве. В месте ожидания оценок он крикнул, что пойдёт открывать пиво, и журналисты достали ему безалкогольное.

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