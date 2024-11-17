Семененко — о Гран-при России в Москве: понимал, что у меня нет права на ошибку

Действующий чемпион России фигурист Евгений Семененко прокомментировал победу на четвёртом этапе Гран-при России, который проходил в Москве. За своё выступление спортсмен получил 301,60 балла.

«Рад, что после двух третьих мест получилось достойно показать программу. Настрой у меня не меняется, зависит от физической подготовки. Тут она была неплохая. Думаю, получилось достойно показать и короткую, и произвольную программы.

В этот раз произвольная шла иначе. По ходу программы я, конечно, баллы считаю, прикидываю у себя в голове, сколько могу получить. И, зная результаты участников, выступавших до меня, я понимал, что права на ошибку нет. Особенно когда на аксели заходил. Надо было делать.

Я знал, что борьба будет напряжённой, соперники сильные. Контролировал каждый шаг и рад, что так всё сложилось. Знал, что буду рядом. В чью сторону — надо смотреть по распечатке.

Когда увидел оценки, прежде всего обрадовался. Рад, что получилось реабилитироваться после двух бронз.

Знал, что не могу не допустить ни малейшей мелочи», — передаёт слова Семененко корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.