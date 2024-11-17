Евгений Семененко — о конкуренции: я — за здравую борьбу

Действующий чемпион России фигурист Евгений Семененко высказался о конкуренции в отечественном фигурном катании, заявив, что он выступает за здравую борьбу.

«Жёсткое противостояние или дружба между соперниками? Я — за здравую борьбу. Считаю это интересным. Но нужно относиться с понимаем к каждому конкуренту. Все мы соревнуемся, занимаемся одним делом. И за этим интересно наблюдать как спортсменам, так и зрителям.

Сколько нужно баллов для победы на чемпионате России? У меня на перчатках часы, но заглянуть в будущее я не могу. Больше 300? Затрудняюсь ответить», — передаёт слова Семененко корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

На четвёртом этапе Гран-при России в Москве Евгений Семененко победил, набрав 301,60 балла. Второе место занял Григорий Фёдоров, проигравший лидеру всего 0,56 балла.