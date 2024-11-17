«Сам удивился, когда упал». Кондратюк — о прокате произвольной на Гран-при в Москве

Бронзовый призёр Олимпийских игр Марк Кондратюк высказался о своём выступлении в произвольной программе на Гран-при России в Москве. По итогам этапа спортсмен занял третье место, набрав 289,11 балла.

«Сегодня прокат был под знаменем борьбы, я очень рад, что не сдался, вторая половина была не очень удачная, честно говоря, даже удивило, что не получился. На стартах, которые включают программы, делаю его второй раз, сам удивился, когда упал.

Оцениваю начало сезона позитивно, у меня — пополнение коллекции. В среднем, всё довольно хорошо, но очень-очень много работы ещё. В этот раз короткая была лучше, но в произвольной вылезли ошибки, которых раньше не было. Это повод подумать и продолжить подготовку к чемпионату России, может, хорошо, что это случилось не здесь, а там.

Знал, что Гриша Фёдоров пробил 300 баллов, не удивился, потому что видел, как он откатал. Думал, что будет около 200. Не знал точные баллы, но сидел буквально в паре десятков метров, завязывал коньки, видел, что Гриша всё сделал, это был феноменальный прокат. Я был в моменте рад за него и решил постараться сделать так, чтобы мы радовались вместе.

Для радости поводов не так много: рад, что собрался после падения, вторую половину дотащил, это и решило исход моего места. Как любит говорить мой тренер, работы непочатый край», — передаёт слова Кондратюка корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.