«Это приятнее, чем скандалы». Кондратюк — о конкуренции в мужской сборной России

Бронзовый призёр Олимпийских игр Марк Кондратюк высказался о конкуренции в мужской сборной России по фигурному катанию.

— Раньше в мужской сборной России было ожесточённое противостояние звёзд, сейчас классных фигуристов много, но все дружат. Не хватает ли обострения для большей популярности?

— Хотел бы сначала пожелать здоровья Дане Самсонову, его сегодня на произвольной не хватало. Желаю ему скорейшего восстановления. Я не ручаюсь сказать, какой из этих вариантов более интересен зрителю, потому что не знаю ответ на этот вопрос. Мне комфортнее, когда дружная атмосфера. Знаю, что когда хорошо откатаю, ребята подойдут и поздравят меня. Если я откатаю не очень, то поздравлю других. И это будет искренне: и в одну, и в другую стороны. Это приятнее, чем скандалы. Может, зрителю интереснее другое, решать не мне, — передаёт слова Кондратюка корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

Напомним, ученик Этери Тутберидзе Даниил Самсонов снялся с произвольной программы в рамках четвёртого этапа Гран-при России — 2024/2025 в Москве.