Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Александра Степанова и Иван Букин — победители четвёртого этапа Гран-при России в Москве

Александра Степанова и Иван Букин — победители четвёртого этапа Гран-при России в Москве
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 17 ноября, российские фигуристы Александра Степанова и Иван Букин выиграли четвёртый этап Гран-при России, который проходит в Москве. Они набрали от судей 213,90 баллов. Вторыми стали Ирина Хавронина и Дэвид Нарижный с результатом 206,10. Тройку лидеров замкнули Елизавета Пасечник и Дарио Чиризано (189,39).

Фигурное катание. Гран-при России-2024/25. Этап 4, Москва
Танцы на льду. Произвольный танец
17 ноября 2024, воскресенье. 17:00 МСК
Окончено

Фигурное катание. Четвёртый этап Гран-при России.
Танцы на льду. Результаты:

  1. Александра Степанова/Иван Букин — 213,90
  2. Ирина Хавронина/Дэвид Нарижный — 206,10
  3. Елизавета Пасечник/Дарио Чиризано — 189,39
  4. Варвара Жданова/Тимур Бабаев-Смирнов — 186,79
  5. Софья Тютюнина/Матвей Грачёв — 186,33
  6. Милана Кузьмина/Дмитрий Студеникин — 185,02
  7. Анна Коломенская/Артём Фролов — 184,67
  8. Дарья Савкина/Александр Вахнов — 178,76
  9. Александра Прокопец/Александр Васькович — 165,57
  10. Юлия Чуркина/Борис Фролов — 163,80
Материалы по теме
Петросян учинила разгром, Семененко взял золото с грязным прокатом! Гран-при в Москве
Петросян учинила разгром, Семененко взял золото с грязным прокатом! Гран-при в Москве
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android