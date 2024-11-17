Александра Степанова и Иван Букин — победители четвёртого этапа Гран-при России в Москве
Сегодня, 17 ноября, российские фигуристы Александра Степанова и Иван Букин выиграли четвёртый этап Гран-при России, который проходит в Москве. Они набрали от судей 213,90 баллов. Вторыми стали Ирина Хавронина и Дэвид Нарижный с результатом 206,10. Тройку лидеров замкнули Елизавета Пасечник и Дарио Чиризано (189,39).
Фигурное катание. Четвёртый этап Гран-при России.
Танцы на льду. Результаты:
- Александра Степанова/Иван Букин — 213,90
- Ирина Хавронина/Дэвид Нарижный — 206,10
- Елизавета Пасечник/Дарио Чиризано — 189,39
- Варвара Жданова/Тимур Бабаев-Смирнов — 186,79
- Софья Тютюнина/Матвей Грачёв — 186,33
- Милана Кузьмина/Дмитрий Студеникин — 185,02
- Анна Коломенская/Артём Фролов — 184,67
- Дарья Савкина/Александр Вахнов — 178,76
- Александра Прокопец/Александр Васькович — 165,57
- Юлия Чуркина/Борис Фролов — 163,80
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