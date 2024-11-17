Александра Степанова и Иван Букин — победители четвёртого этапа Гран-при России в Москве

Сегодня, 17 ноября, российские фигуристы Александра Степанова и Иван Букин выиграли четвёртый этап Гран-при России, который проходит в Москве. Они набрали от судей 213,90 баллов. Вторыми стали Ирина Хавронина и Дэвид Нарижный с результатом 206,10. Тройку лидеров замкнули Елизавета Пасечник и Дарио Чиризано (189,39).

Фигурное катание. Четвёртый этап Гран-при России.

Танцы на льду. Результаты: