Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Петросян блистала на пьедестале, Фёдоров стоял на руках. Лучшие фото с Гран-при России

Петросян блистала на пьедестале, Фёдоров стоял на руках. Лучшие фото с Гран-при России
Григорий Фёдоров и Аделия Петросян
Аудио-версия:
Комментарии

17 ноября в Москве на льду стадиона «ЦСКА Арена» завершились показы программ четвёртого этапа Гран-при России.

Действующий чемпион России фигурист Евгений Семененко стал победителем четвёртого этапа серии Гран-при России, который проходит в Москве. За прокат двух программ он получил от судей 301,60 балла. Второе место занял Григорий Фёдоров, проигравший лидеру всего 0,56 балла. Тройку призёров замкнул Марк Кондратюк с результатом 289,11.

Действующая чемпионка России фигуристка Аделия Петросян одержала уверенную победу на четвёртом этапе Гран-при России, который проходит в Москве. За свои два выступления ученица Этери Тутберидзе получила 251,57 балла. В прокате произвольной программы Петросян выполнила два элемента ультра-си — тройной аксель и каскад четверной тулуп — двойной тулуп.

Лучшие кадры с короткой программы — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.

Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android