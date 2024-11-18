Анна Щербакова не сдержала слёз, рассказав о непопадании в командный турнир на ОИ-2022

Олимпийская чемпионка 2022 года в женском одиночном катании Анна Щербакова поделилась эмоциями от непопадания в командный турнир на Олимпиаде в Пекине (Китай). Спортсменка не сдержала слёз.

Фото: кадр из эфира Первого канала

Фото: кадр из эфира Первого канала

– Есть один турнир, где не всё зависит только от тебя. Это командный турнир Олимпийских игр. И когда ты узнаёшь, что ты, действующая чемпионка мира, трёхкратная чемпионка России, не попадаешь в команду, что ты чувствуешь?

– Вопрос очень для меня сложный. Это, наверное, одна из самых тяжёлых ситуаций не только в моей спортивной карьере, но пока что ещё и в жизни. Я просто считаю, что принимать поражение — это в том числе задача спортсмена. Хорошее умение. И мне кажется, что спорт меня этому научил. Я умею принимать свои поражения и готова их принимать. И когда тебя не ставят в команду, то, на мой взгляд, это твоё поражение как спортсмена, потому что кто-то в этот момент оказался сильнее, лучше, стабильнее. Где-то ты недоработал, значит. Это твоё поражение. И вот это было очень тяжело принять. И вот именно это больно. Узнала в тот же момент, когда об этом узнали все из новостей. Это тоже было очень тяжело, потому что, наверное, непонятно было, почему никто… Ни до, ни после никакого общего разговора об этом не было. Мы находились все в непонимании, — сказала Щербакова в эфире Первого канала.