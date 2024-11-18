Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

«Два разных человека». Щербакова рассказала, как изменилась после Олимпиады-2022

«Два разных человека». Щербакова рассказала, как изменилась после Олимпиады-2022
Аудио-версия:
Комментарии

Олимпийская чемпионка 2022 года в женском одиночном катании Анна Щербакова рассказала, как изменилась её жизнь после триумфа на Играх в Пекине.

Анна Щербакова времён Олимпиады и Анна Щербакова сейчас — это один человек?
— Нет, мне кажется, абсолютно два разных человека. Думаю, что именно Олимпиада стала вот той точкой, с которой я довольно сильно поменялась, повзрослела во многом. Мне кажется, что я в целом в какой-то момент задумалась, что я до Олимпиады могу назвать ещё себя в каких-то моментах ребёнком, а уже вот с того момента, мне кажется, я повзрослела сильно.

— Раз ты тогда ещё была ребёнком, то в каких моментах ты им была?
— Мне кажется, в обычных бытовых. Ну, то есть, конечно же, на льду я себя чувствовала абсолютно взрослым спортсменом. Это был уже мой третий взрослый сезон, и как спортсменка я уже была очень осознанной. Я точно знала, что и как мне нужно делать, на что реагирует мой организм, как мне настраиваться. И на льду, вот у меня всё по полочкам было, там я была взрослая. Мне кажется, за пределами льда, в каких-то, наверное, человеческих смыслах, в общении, во многом была ещё ребёнком, — сказала Щербакова в эфире Первого канала.

Материалы по теме
Фото
Анна Щербакова не сдержала слёз, рассказав о непопадании в командный турнир на ОИ-2022
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android