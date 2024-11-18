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Анна Щербакова: у меня было прекрасное детство. Огромное спасибо моим родителям

Анна Щербакова: у меня было прекрасное детство. Огромное спасибо моим родителям
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Олимпийская чемпионка 2022 года в женском одиночном катании Анна Щербакова высказалась о своём детстве, назвав его прекрасным.

— А вообще у тебя было детство? Говорят, что у спортсменов детства нет.
— В моём случае у меня было прекрасное детство. Но, я думаю, здесь огромное спасибо моим родителям, потому что, как я уже много раз говорила, из меня никто изначально спортсменку не растил, меня отдали для общего развития в фигурное катание, с сестрой вместе мы занимались. И из-за того, что никто не относился к этому серьёзно, это просто был как кружок, секция. О фигурном катании никто особо не говорил, было всем без разницы, что я там делаю на льду, И у нас по расписанию были выходные, была учёба, был отпуск.

У всех тренировки были в группе, а у нас мама просто приходила и говорила, всё, всем пока, у нас отпуск. Три месяца лета, у нас отпуск. И тренеры пытались объяснить, что так не работает. Вот у всех детей будут сборы. Супер, а мы в отпуск. Мы просто серьёзно к этому не относились, поэтому, наверное, я прекрасное детство своё прожила, — сказала Щербакова в эфире Первого канала.

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