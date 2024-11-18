Анна Щербакова рассказала, когда начала испытывать эмоции от звания олимпийской чемпионки

Российская фигуристка Анна Щербакова призналась, что только через год начала испытывать эмоции от звания олимпийской чемпионки.

— А сколько тебе понадобилось времени, вот чтобы осознать, что ты утром вот проснулась и говоришь, я Анна Щербакова, я олимпийская чемпионка?

— Просто понимание того, что да, олимпийская чемпионка, оно пришло довольно быстро. В целом я это как-то спокойно приняла, просто это не вызывало никаких эмоций. Я такая, ну да, олимпийская чемпионка, всё. А эмоции это стало вызывать, наверное, только через год. Как раз этот год, мне кажется, я сильно взрослела, проживала какие-то там тяжёлые ситуации тоже, именно эмоционально. Вот какое-то такое у меня взросление было.

И вот спустя год наконец-то улеглись все эмоции ненужные, лишние, какие-то переживания всё ещё за события этих дней. И только спустя год я всё отпустила и стала с гордостью и с радостью думать об этом или говорить об этом. Ну то есть чем-то таким приятным, важным, ценным и моей гордостью это стало, наверное, через год, — сказала Щербакова в эфире Первого канала.