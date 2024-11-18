Олимпийская чемпионка 2022 года в женском одиночном катании Анна Щербакова рассказала, как вернулась в спорт после тяжёлой травмы.

— Есть у нас с тобой один такой момент, очень похожий, когда нам приходилось возвращаться в спорт после очень тяжёлой травмы, причём пропуская практически сезон целый. Расскажи немножко об этом, как это было, как ты смогла вернуться на тот топ-уровень.

— Да, действительно, у меня в спорте было много каких-то травм. Наверное, одна из таких самых серьёзных именно в момент карьеры — это вот перелом ноги у меня был в 13 лет. И это был как раз год, когда я должна была впервые выйти на юниорские соревнования. Я перед этим выучила четверной прыжок, что на тот момент было прям что-то невероятное. В конце сезона выучила, отдохнула, приехала на сборы. И в момент восстановления случилась у меня неприятная ситуация, травма.

Был довольно серьёзный перелом. Сразу было понятно, что очень долго это всё будет заживать. Очень долго мне сидеть. Поэтому, конечно, я очень сильно расстроилась тогда. Было тяжело. Но при этом сейчас я понимаю, что, наверное, вот в том возрасте, во-первых, наверное, чуть спокойнее это воспринимаешь. И я просто понимала, что… Вот это сейчас даже вспоминаю. Мне кажется, у меня были только мысли, что поскорее бы вернуться, поскорее бы обратно на лёд, поскорее бы снова начать тренироваться. Скучала по тренировкам. Конечно, очень сильно жалела, что пропускаю вот эти первые старты, на которых можно было бы блеснуть четверными, это, конечно, было обидно, но зато после этого травма была левой ноги. Соответственно, когда я восстанавливалась, я больше прыгала с правой и выучила четверные с правой ноги. А они дороже, сложнее, поэтому в итоге всё очень даже хорошо закончилось. Меньше чем через год я уже выучила четверной лутц и на следующий сезон вышла всё-таки на соревнования, — сказала Щербакова в эфире Первого канала в беседе с Максимом Траньковым.