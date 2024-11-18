«Поняла, что это мне не мешает». Щербакова призналась, что читала комментарии про себя

Олимпийская чемпионка 2022 года Анна Щербакова призналась, что читала комментарии про себя во время соревнований, но не придавала этому большого значения.

— Ты целенаправленно заходишь в интернет, открываешь паблики какие-то о фигурном катании, и просто начинаешь читать, что про тебя пишут?

— Я смотрю новости про фигурное катание, мне интересно, у меня было приложение, где я, значит, новости смотрю. И я начала их смотреть, когда ещё маленькая была, меня там вообще и в помине не было, ещё на каких-то детских соревнованиях выступала. И я просто новости про других фигуристов читала, кто как где выступил, какие результаты, у кого что сказал, какие интервью там. И в какой-то момент, когда я повзрослела и новости про меня начали мелькать, то с родителями, они читают новости, мы могли обсуждать.

Они мне, значит, говорят: «Аня, ты, главное, комментарии не читай, мы знаем, что ты смотришь новости, ты комментарии, главное, не читай» А я вот такая: «Что? А там комментарии есть?» Я не знала до этого, что там есть комментарии, я их никогда не читала, вообще не видела никогда, как там зайти их посмотреть. Мне стало интересно, я пошла, значит, разбираться, где эти комментарии смотреть. Ну и всё, с того момента начала читать комментарии. Ну, конечно, не сильно, но могла там посмотреть что-то.

— То есть условно, на чемпионате мира между короткой и произвольной программой, ты приходила в номер и читала комментарии, что пишут, а там такие люди все добрые сидят.

— Я очень много всего про себя, конечно, видела и читала, но я поняла, что мне это правда не мешает. Я могу прочитать про себя после неудачного проката, неудачной короткой, могу сесть прочитать, как всё, что про меня там написали, там может быть ничего хорошего, но я такая, ну, окей, ладно, идём дальше, — сказала Щербакова в эфире Первого канала.