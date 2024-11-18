Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

«Поняла, что это мне не мешает». Щербакова призналась, что читала комментарии про себя

«Поняла, что это мне не мешает». Щербакова призналась, что читала комментарии про себя
Аудио-версия:
Комментарии

Олимпийская чемпионка 2022 года Анна Щербакова призналась, что читала комментарии про себя во время соревнований, но не придавала этому большого значения.

— Ты целенаправленно заходишь в интернет, открываешь паблики какие-то о фигурном катании, и просто начинаешь читать, что про тебя пишут?
— Я смотрю новости про фигурное катание, мне интересно, у меня было приложение, где я, значит, новости смотрю. И я начала их смотреть, когда ещё маленькая была, меня там вообще и в помине не было, ещё на каких-то детских соревнованиях выступала. И я просто новости про других фигуристов читала, кто как где выступил, какие результаты, у кого что сказал, какие интервью там. И в какой-то момент, когда я повзрослела и новости про меня начали мелькать, то с родителями, они читают новости, мы могли обсуждать.

Они мне, значит, говорят: «Аня, ты, главное, комментарии не читай, мы знаем, что ты смотришь новости, ты комментарии, главное, не читай» А я вот такая: «Что? А там комментарии есть?» Я не знала до этого, что там есть комментарии, я их никогда не читала, вообще не видела никогда, как там зайти их посмотреть. Мне стало интересно, я пошла, значит, разбираться, где эти комментарии смотреть. Ну и всё, с того момента начала читать комментарии. Ну, конечно, не сильно, но могла там посмотреть что-то.

— То есть условно, на чемпионате мира между короткой и произвольной программой, ты приходила в номер и читала комментарии, что пишут, а там такие люди все добрые сидят.
— Я очень много всего про себя, конечно, видела и читала, но я поняла, что мне это правда не мешает. Я могу прочитать про себя после неудачного проката, неудачной короткой, могу сесть прочитать, как всё, что про меня там написали, там может быть ничего хорошего, но я такая, ну, окей, ладно, идём дальше, — сказала Щербакова в эфире Первого канала.

Материалы по теме
Анна Щербакова рассказала, когда начала испытывать эмоции от звания олимпийской чемпионки
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android