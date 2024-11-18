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«Хотелось спрятаться в комнате». Щербакова — об эмоциях после победы на Олимпиаде-2022

«Хотелось спрятаться в комнате». Щербакова — об эмоциях после победы на Олимпиаде-2022
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Олимпийская чемпионка 2022 года в женском одиночном катании Анна Щербакова рассказала, что испытала после победы на Играх в Пекине.

«Конечно, я всегда, когда представляла, что спортсмен в целом выигрывает Олимпийские игры, мне казалось, что это должна быть какая-то невероятная буря эмоций, которую ни с чем не сравнить. На самом деле, наверное, за любые другие соревнования у меня было эмоций в миллион раз больше. А здесь просто, ну вот настолько там много разных факторов, настолько я уже потратила все эмоции в процессе подготовки, настолько это всё было напряжённо, столько где-то было и маленьких там и радости, и грусти, и какие-то ситуации происходили. Я всё так эмоционально проживала, что потом просто в итоге, в этот момент эмоций я правда ничего не испытывала. У меня вот настолько ровно, вот мне кажется, если бы эмоции вот можно было вот так вот как-то записать диаграммой, у меня бы просто вот так вот штиль был бы. Ну то есть я в этот момент просто в какой-то пустоте находилась. Непонимание того, что происходит вокруг. Что? Зачем? Почему? Как? Поэтому мне, конечно, много времени потребовалось.

Мне кажется, что просто все по-разному проявляют это нормально. Мне тяжело проявить какие-то в целом яркие эмоции на публику. Ну, в общем, да, конечно, я сама ожидала, что это будут какие-то невероятные эмоции. Но по факту, да, было какое-то опустошение просто. И нужно было время, хотелось просто спрятаться в комнате, чтобы никого не видеть, никого не слышать, никто не трогал», — сказала Щербакова в эфире Первого канала.

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