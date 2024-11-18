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Анна Щербакова объяснила, как четверные прыжки изменили фигурное катание

Анна Щербакова объяснила, как четверные прыжки изменили фигурное катание
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Олимпийская чемпионка 2022 года в женском одиночном катании Анна Щербакова рассказала, как четверные прыжки изменили фигурное катание.

«Мне кажется, что, например, те же Алина с Женей, они катали всегда чисто свои программы. То есть там всегда надо было стабильно выступать. Это всегда чистый прокат, идеальный. И должен быть вот до блеска вообще, чтобы ни единой вообще ошибочки не было. И тут получается, что это действительно соперничество, потому что вы каждый день выходите, вы обе идеально чисто катаете, вы понимаете, что вы будете конкурировать, и это больше, мне кажется, ощущается.

А в нашем поколении, когда появились четверные прыжки, чистые прокаты, это в целом, ну, то есть мало на каком соревновании все чисто откатали. Мы боремся в основном не чистыми вот идеальными прокатами, а на всех стартах, ну, кто-то ошибается, кто-то падает, кто лучше справился, кто чище откатал. Не было вопросов к другим, почему она, а не я. Потому что кто проиграл, значит, тот там хуже откатал. Кто выиграл, значит, тот в этот момент хорошо откатал. И что ты потом будешь смотреть, ах, она так чисто откатала, а я упала с прыжка? Ну и при чём тут человек тогда? Мне кажется, у нас не ощущалось такого прямого соперничества, потому что на тренировке мы не боролись, кто лучше. У нас у каждой столько было с этими четверными возни, столько нужно было работать над ними, чтобы свою программу выкатать чисто. И у тебя все мысли в этот момент только о том, что мне сделать, чтобы я уже справилась с этой программой, чтобы я её чисто откатала или где там ещё добавить, а какой контент мне выбрать. И настолько вот ты в себе, в работе погружён в этом всём, что у тебя вообще как будто бы не до вот этих каких-то конкуренций. А девчонки просто каждый раз вот чисто идеально катают. И вот им хочется так. А что сделать, чтобы я была лучше? Что сделать, чтобы обогнать? А у нас вот что тебе сделать — иди, ещё один четверной выучи», — сказала Щербакова в эфире Первого канала.

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