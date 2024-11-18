«Ну что, вместе поплачем?» Щербакова — о переживаниях с Трусовой на Олимпиаде в Пекине

Российская фигуристка Анна Щербакова рассказала, что сильно переживала из-за непопадания в командный турнир на Олимпиаде-2022 вместе с Александрой Трусовой.

— А вы с Сашей вообще обсуждали эту ситуацию потом?

— Да, мне кажется, на самом деле в какой-то момент она нас очень даже сблизила, я бы сказала, потому что мы эти эмоции вместе проживали. Мы тогда жили вместе, и мы видели, как тяжело нам обеим. И как будто в тот момент казалось, что никто не поймёт, только мы друг друга понимаем. Это я говорю за свои эмоции. Мне тогда казалось, что вот как будто никто в этом мире нас не поймёт. И только вот мы друг друга понимаем, проживаем одно и то же.

Поэтому, да, мы могли вначале плакать по разным комнатам, потом стук в дверь: «Ну что, вместе поплачем?» Это была не такая поддержка, что мы справимся. Просто тебе легче от того, что рядом есть человек, который тебя полностью понимает. Ты просто можешь выговориться. Поэтому я думаю, да, мы в какой-то момент много, конечно, выговаривались друг другу. Лично мне, по крайней мере, в тот момент это очень помогло и очень важно было, — сказала Щербакова в эфире Первого канала.