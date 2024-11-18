Щербакова — о командном турнире ОИ-2022: не хочу вспоминать, какие эмоции я испытывала

Олимпийская чемпионка 2022 года в женском одиночном катании Анна Щербакова рассказала, что испытала после непопадания в командный турнир на Олимпиаде в Пекине (Китай).

— Личного разговора не было?

— Нет. Просто у пар нас собрали. Ни до, ни после никакого общего разговора об этом не было. Мы находились все, причём в непонимании. То есть я понимала, что могу что в одной, что в другой программе в целом быть, теоретически. Про короткую спокойно узнала. У меня была 100% уверенность, что в произвольной катаюсь либо я, либо Саша. И я сидела весь вечер, я настроилась, как будто я завтра выступаю. Я понимала, что если вдруг мне скажут катать, я должна быть к этому готова. И я настроилась, как будто у меня завтра соревнование, прокат произвольный. И тогда уже надо было вообще-то спать ложиться. Я просто сидела и каждую секунду обновляла новости, чтобы узнать, я или Саша. Поэтому даже не очень хочу вспоминать, какие эмоции я испытывала дальше.

— То есть сомнений у тебя вообще не было, что-либо ты, либо Саша?

— Я была на… Ну, от этого еще более тяжело, наверное, было. Зачем вы эту тему поднимете? Правда, пока что это ещё самая тяжелая ситуация в моей жизни.

— Я тебе объясню, что я поднимаю эту тему, потому что я немножко пытаюсь бороться за права спортсменов в таких ситуациях. И я очень не согласен, и федерация в курсе, что я очень не согласен с этим решением. Я никогда с ним не соглашусь.

— Я тоже. У меня есть понимание, опять же, если бы это было моё поражение, я бы его приняла. На мой взгляд, во-первых, борьбы никакой не было, а во-вторых, всё-таки взрослые люди сделали неправильно, что отстранились от этого и не нашли правильных слов, чтобы оповестить об этом заранее, — сказала Щербакова в эфире Первого канала в беседе с Максимом Траньковым.