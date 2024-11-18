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«Двери открыты». Анна Щербакова — на вопрос о тренерской работе

«Двери открыты». Анна Щербакова — на вопрос о тренерской работе
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Российская фигуристка Анна Щербакова высказалась о своём возможном будущем в качестве тренера.

— Аня, видишь ли ты себя в будущем тренером?
— Честно признаться, пока ответа у меня нет на этот вопрос. Сейчас мне очень нравится тренировать, потому что я очень люблю детей, очень люблю фигурное катание. И здесь всё прекрасно сходится. Поэтому сейчас мне очень нравится, но я понимаю, что просто постоянная тренерская работа. Это вот вновь прожить вот эту жизнь спортсмена. Это вновь с утра до ночи на катке, каждый день. Ну, то есть это полная отдача этому делу. Я пока к этому не готова, у меня пока много чего интересного, мне хочется пробовать развиваться в разных сферах. И пока что моё будущее для меня тоже ещё неизвестно, все двери открыты.

— Но тем не менее ты учишься на тренера.
— Да, — сказала Щербакова в эфире Первого канала.

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