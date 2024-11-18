«Колоссальный опыт». Щербакова — о роли ведущей в «Ледниковом периоде»

Олимпийская чемпионка 2022 года в женском одиночном катании Анна Щербакова рассказала о работе в проекте «Ледниковый период».

— Но давай тогда немного поговорим о «Ледниковом периоде», ты была его ведущей, как тебе этот опыт?

— Мне кажется, что для меня это было немножко рановато. Мне кажется, что если бы это случилось чуть позже, я была бы к этому просто больше готова, потому что опыт это, конечно, колоссальный. Сколько опыта я получила в ледниковом периоде, это мне и дальше сейчас очень сильно помогает, потому что в моменте, когда ты ничего этого ещё не пробовал, впервые работаешь на камеру, тебе разом просто это всё вбрасывают. Ты сразу и с ухом, и где-то с текстом, и всё это впервые, и надо как-то и интервью взять, и подводки записать, и где-то там в ухо тебе что-то говорят, это надо к этому всему привыкать.

И вот Ледниковый — это на самом деле, была, да, конечно, такая школа, что я после этого сейчас уже там и с ухом могу работать, и это уже особо не вызывает каких-то у меня трудностей. Для меня на самом деле был такой новый шажочек потому что в первое время когда ты только начинаешь работать в кадре, ты – человек, которого вечно спасают, который постоянно может затупить, забыть, не то сказать. И всегда есть рядом более опытный человек, который вот как-то [поможет] вырулить эту ситуацию. И у меня пару раз случились ситуации, где я почувствовала, что что-то не то, и как-то, значит, пыталась вырулить эту ситуацию. И для меня это на самом деле тоже вот такая была новая галочка, что теперь я иногда могу не только косячить, и меня будут спасать, а я теперь тоже, как, становлюсь более опытной, что я тоже теперь могу как-то вот в этих ситуациях быстро среагировать, как-то найти быстро слова какие-то.

Мне сейчас это очень нравится, но тогда, мне кажется, что я была ещё очень зажатая, очень стеснительная, я в целом поняла, что после спорта я толком с людьми разговаривать не умела. Я могла общаться только с теми, кого я хорошо знаю, с которыми вот мы там с детства тренируемся вместе, либо с семьей, либо с друзьями, с которыми мы все по пять-шесть лет знакомы. С новыми людьми я так вот сидела и ничего даже сказать не могла. Сейчас я понимаю, что я очень раскрепостилась в этом смысле, и работа на камеру, и [работа] ведущей в этом помогли, потому что это постоянно нужно общаться и не всегда с людьми, которых ты знаешь. И в целом просто начала встречать больше новых людей в своей жизни, а не просто на каток приходить, где все одни и те же, — сказала Щербакова в эфире Первого канала.