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Анна Щербакова — о популярности: дискомфорта никакого нет

Анна Щербакова — о популярности: дискомфорта никакого нет
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Олимпийская чемпионка 2022 года Анна Щербакова рассказала, что всегда с радостью фотографируется с поклонниками и не чувствует дискомфорта из-за своей популярности.

— Узнают ли тебя на улицах и доставляет ли тебе дискомфорт твоя популярность?
— Дискомфорта никакого нет. Да, бывает, узнают в разных местах и на улице, и когда куда-то приходим. Но это не такая бешеная популярность, что я ничего делать не могу и не могу где-то пройти. Поэтому дискомфорта никакого нет. Я с огромной любовью отношусь к своим поклонникам. Поэтому с радостью со всеми сфотографируюсь, распишусь, — сказала Щербакова в эфире Первого канала.

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