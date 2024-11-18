Анна Щербакова — о популярности: дискомфорта никакого нет

Олимпийская чемпионка 2022 года Анна Щербакова рассказала, что всегда с радостью фотографируется с поклонниками и не чувствует дискомфорта из-за своей популярности.

— Узнают ли тебя на улицах и доставляет ли тебе дискомфорт твоя популярность?

— Дискомфорта никакого нет. Да, бывает, узнают в разных местах и на улице, и когда куда-то приходим. Но это не такая бешеная популярность, что я ничего делать не могу и не могу где-то пройти. Поэтому дискомфорта никакого нет. Я с огромной любовью отношусь к своим поклонникам. Поэтому с радостью со всеми сфотографируюсь, распишусь, — сказала Щербакова в эфире Первого канала.