«Морально поддержим». Министр спорта РФ Дегтярёв — о возвращении Валиевой в спорт

Министр спорта России Михаил Дегтярёв выразил поддержку фигуристке Камилле Валиевой, которая заявила о намерении вернуться в профессиональный спорт после дисквалификации за допинг, которая завершится в 2026 году.

«Так слава богу, кто против то? Личное дело каждого атлета, коли хочет вернуться — морально поддержим. Я за то, чтобы каждый спортсмен исходил из собственных ресурсов и их оценки. Она явно движется к победам, она даровитая фигуристка. Пожелаем ей успеха, как и всем спортсменам», — приводит слова Дегтярёва ТАСС.

Напомним, решение CAS о четырёхлетней дисквалификации Валиевой было принято в январе 2024 года. Слушания проходили осенью 2023 года в Лозанне. У фигуристки отняли все титулы, завоёванные с 25 декабря 2021 года, а также вычли её результаты из выступления сборной России на командном турнире Олимпиады-2022.