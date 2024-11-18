Двукратному чемпиону России среди юниоров Даниилу Самсонову диагностировали повреждение связки голеностопа. Ранее 19-летний фигурист снялся с произвольной программы на этапе Гран-при России в Москве.

«Даниил прошёл МРТ, врачи диагностировали повреждение связки голеностопа. Сколько времени понадобится на восстановление, сейчас сказать трудно, ему ещё предстоит ряд обследований. Но вероятность, что он сможет подготовиться к чемпионату России, достаточно высокая», – заявил источник ТАСС.

На этапе Гран-при России в Красноярске Самсонов становился бронзовым призёром. Даниил — бронзовый призёр юношеских Олимпийских игр 2020 года, бронзовый призёр финала юниорского Гран-при 2019 года, призёр этапов юниорского Гран-при USU и двукратный победитель первенства России среди юниоров (2019, 2020). Фигурист тренируется в группе Этери Тутберидзе.