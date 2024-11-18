Итальянский фигурист Грассль рассказал о дружбе с Аделией Петросян

Итальянский фигурист Даниэль Грассль рассказал о дружбе с российской фигуристкой Аделией Петросян. Он отметил, что весело проводил время со спортсменкой во время тренировок в России.

«Мы виделись в Астане с Этери, мы приезжали туда на Мемориал Дениса Тена. С Никой Эгадзе мы по-прежнему хорошие друзья. Ещё я с большой теплотой вспоминаю Аделию Петросян – мы подружились во время моих тренировок в России. Когда я уезжал из Москвы, она была чуть ли не единственная, кто написал мне что-то хорошее и поддержал. Я ужасно благодарен ей за все те слова, которые она тогда для меня нашла.

Она очень весёлая и добрая девушка, мы часто дурачились вместе на тренировках – например, кидались друг в друга снежками, когда Этери отворачивалась. Мне она очень нравится, и могу сказать, что сейчас это сильнейшая российская фигуристка», – рассказал Грассль.

Грассль — серебряный призёр чемпионата Европы 2022 года. В 2023 году он некоторое время тренировался с группой Этери Тутберидзе.