Экс-ученик Тутберидзе Грассль раскрыл подробности своего допинг-дела

Итальянский фигурист Даниэль Грассль рассказал о деталях своего допингового дела. Спортсмен пропустил сезон-2023/2024, так как в отношении него шло расследование о пропуске сразу трёх тестов. Однако в текущем сезоне он вновь выступает на соревнованиях.

«Я получил отстранение сроком в один год – это минимальное наказание в этой ситуации, потому что я смог доказать непреднамеренность нарушения. Уточню: год без соревнований с 1 сентября 2023 года, а тренироваться я смог уже через 10 месяцев. Так что 1 июля я вышел на лёд в Турине. Это вердикт NADO Italia (национального антидопингового агентства Италии. — Прим. «Чемпионата“), но в плотном взаимодействии с ВАДА. К сожалению, больших подробностей я дать не могу.

Фактически я трижды не обновил в системе своё реальное местонахождение – это произошло в разное время и в разных странах. В интернете ходило много версий, которые не соответствуют действительности. Например, писали, что все три теста я пропустил во время тренировок в России. Это не так, на моё пребывание в Москве пришёлся только последний пропуск. Остальные два случились раньше, когда я уезжал из Италии на соревнования в другие страны, например, в Японию.

Третий кейс, который произошёл в России, был даже не пропущенным тестом, а отсутствием коммуникации, вызванной проблемами со связью. В ходе долгих разбирательств нам удалось доказать, что это произошло не по моей вине. Я не могу рассказывать подробно, но да, у меня были определённые проблемы с сим-картой, а у допинг-офицеров ведь должен быть способ в любой момент выйти с тобой на связь. А у меня тогда с техникой была проблема на проблеме», — рассказал Грассль.

Грассль – серебряный призёр чемпионата Европы – 2022. В 2023 году фигурист тренировался под руководством Этери Тутберидзе в России.