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«Было подозрение, что мошенническая разводка». Погорилая — о шоу Медведевой

«Было подозрение, что мошенническая разводка». Погорилая — о шоу Медведевой
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Бронзовый призёр чемпионата мира – 2016 в женском одиночном катании, российская фигуристка Анна Погорилая рассказала, как Евгения Медведева предложила выступить в показательном номере на своём шоу вместе с Еленой Радионовой.

«Получилось смешно. Женя создала группу в телеграме, написала нам с Леной. Сначала у нас было подозрение, что это не что иное, как мошенническая разводка, каких сейчас множество, но она сразу вышла на связь: типа, всё нормально, девочки, это я. У нас ведь реально была давняя мечта собраться втроём и сделать совместный номер.

Когда в 2016-м на чемпионате Европы в Братиславе заняли весь пьедестал, шутили: вот закончим кататься, сделаем для нашего трио совместный номер и будем с ним разъезжать по шоу. Спустя столько лет трио, получается, вернулось», — приводит слова Погорилой «RT на русском».

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