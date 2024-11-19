Погорилая: было бы очень интересно, если бы наших лидеров столкнули с Ильёй Малининым

Бронзовый призёр чемпионата мира – 2016 в женском одиночном катании Анна Погорилая выразила сожаление, что российские фигуристы не имеют возможности соревноваться с американцем Ильёй Малининым.

«Наши мальчики ведь и раньше на чемпионатах России выдавали свои лучшие прокаты, но, к сожалению, на мировом уровне не могли этого показать, не всегда оказывались конкурентоспособными. А вот сейчас мне было бы очень интересно, если бы наших лидеров столкнули с Ильёй Малининым. Очень жду этого момента, просто невероятно. Тяжело видеть, как ребята ставят совершенно сумасшедшие рекорды, которые оказываются не мировыми. Я вообще очень жду, когда наших спортсменов вернут на международную арену. Думаю, все этого ждут», — приводит слова Погорилой «RT на русском».