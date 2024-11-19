Группа Этери Тутберидзе поздравила Евгению Медведеву с 25-летием

Команда Этери Тутберидзе поздравила Евгению Медведеву с Днём рождения. 19 ноября двукратной чемпионке мира исполнилось 25 лет.

«Тебя мы, Женя, поздравляем с днём рожденья!

Здоровья крепкого и радости во всём!

На льду и в жизни много сил и вдохновенья!

Тепла, уюта, только солнышка в твой дом!» — написано в поздравлении.

15 ноября в Москве прошло юбилейное шоу Евгении Медведевой, приуроченное к её 25-летию. На «ЦСКА Арене» выступили звёзды фигурного катания, включая двукратную чемпионку мира. Этери Тутберидзе была приглашена на мероприятие в качестве гостя, но не смогла присутствовать по личным причинам.