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Группа Этери Тутберидзе поздравила Евгению Медведеву с 25-летием

Группа Этери Тутберидзе поздравила Евгению Медведеву с 25-летием
Медведева
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Команда Этери Тутберидзе поздравила Евгению Медведеву с Днём рождения. 19 ноября двукратной чемпионке мира исполнилось 25 лет.

«Тебя мы, Женя, поздравляем с днём рожденья!
Здоровья крепкого и радости во всём!
На льду и в жизни много сил и вдохновенья!
Тепла, уюта, только солнышка в твой дом!» — написано в поздравлении.

15 ноября в Москве прошло юбилейное шоу Евгении Медведевой, приуроченное к её 25-летию. На «ЦСКА Арене» выступили звёзды фигурного катания, включая двукратную чемпионку мира. Этери Тутберидзе была приглашена на мероприятие в качестве гостя, но не смогла присутствовать по личным причинам.

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