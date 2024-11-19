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Каролина Костнер обратилась к Камиле Валиевой после её слов о возвращении в спорт

Каролина Костнер обратилась к Камиле Валиевой после её слов о возвращении в спорт
Валиева
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Бронзовый призёр Олимпиады в Сочи Каролина Костнер отреагировала на слова Камилы Валиевой о желании вернуться в спорт после четырёхлетней дисквалификации.

«Путь каждого спортсмена уникальный и особенный. Что я бы ей пожелала? По-настоящему прислушаться к своему сердцу и иметь храбрость следовать тому, что оно говорит. Заставляет ли дело Валиевой задуматься об антидопинговой системе? Я не думаю, что это мне решать. Я недостаточно в это погружена, чтобы комментировать», — приводит слова Костнер «Спорт-Экспресс».

Камила Валиева была отстранена от соревнований и лишена некоторых медалей после признания виновной в принятии допингового вещества — триметазидина. Проба с ним была взята на предолимпийском чемпионате России. Фигуристка выступила на Играх, но её результаты были аннулированы, в связи с чем сборная Россия получила бронзовую медаль в командном турнире вместо золотой.

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