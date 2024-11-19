Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

«Мало вести себя по-царски, нужно быть царём». Базин дерзко ответил на выпад Букина

«Мало вести себя по-царски, нужно быть царём». Базин дерзко ответил на выпад Букина
Худайбердиева и Базин
Комментарии

Елизавета Худайбердиева и Егор Базин отреагировали на слова Ивана Букина, выступающего в дуэте с Александрой Степановой, о лидерстве в танцах на льду. Фигурист заявил, что «своё место никому не отдаст».

«Есть у меня ответка. «Чтобы быть царём зверей, мало вести себя по-царски. Нужно быть царём». У нас сезон в самом разгаре, нечего ещё отдавать…» — приводит слова Базина Sport24.

«Если Ваня Букин не хочет сдавать свои позиции, то мы работаем, чтобы подтвердить свой статус. Мы были и останемся навсегда чемпионами России. И сделаем всё, чтобы стать двукратными», — добавила Худайбердиева.

Худайбердиева и Базин победили на чемпионате России — 2024, когда Степанова и Букин пропускали сезон.

Материалы по теме
Эксклюзив
«Если Степанова/Букин ошибутся, эти сразу закусают». Журанков — о Худайбердиевой/Базине
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android