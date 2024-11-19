«Мало вести себя по-царски, нужно быть царём». Базин дерзко ответил на выпад Букина

Елизавета Худайбердиева и Егор Базин отреагировали на слова Ивана Букина, выступающего в дуэте с Александрой Степановой, о лидерстве в танцах на льду. Фигурист заявил, что «своё место никому не отдаст».

«Есть у меня ответка. «Чтобы быть царём зверей, мало вести себя по-царски. Нужно быть царём». У нас сезон в самом разгаре, нечего ещё отдавать…» — приводит слова Базина Sport24.

«Если Ваня Букин не хочет сдавать свои позиции, то мы работаем, чтобы подтвердить свой статус. Мы были и останемся навсегда чемпионами России. И сделаем всё, чтобы стать двукратными», — добавила Худайбердиева.

Худайбердиева и Базин победили на чемпионате России — 2024, когда Степанова и Букин пропускали сезон.