Источник: фигуристка Надежда Понтелеенко нарушила антидопинговые правила

Фигуристка Надежда Понтелеенко сдала положительную допинг-пробу, в которой было найдено запрещённое вещество, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на собственные источники.

Ранее Надежда Понтелеенко сообщила, что пропустит текущий сезон из-за проблем с сердцем, связанных с врождённым заболеванием. Спортсменка регулярно проходила медицинские обследования.

Фигуристка занимается в группе одиночника Владислава Дикиджи. Её тренером является Олег Татауров.

Понтелеенко становилась призёром чемпионата России и победительницей Гран-при.