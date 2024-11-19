Тренер Понтелеенко отказался комментировать допинг-дело фигуристки

Тренер фигуристки Надежды Понтелеенко Олег Татауров отказался комментировать ситуацию с положительной допинг-пробой своей ученицы.

«Без комментариев, я это вообще комментировать не буду», — приводит слова Татаурова «Спорт-экспресс».

Ранее несколько СМИ опубликовало информацию о том, что Понтелеенко нарушила антидопинговые правила, сдав пробу, в которой было обнаружено запрещённое вещество.

На данный момент Надежда пропускает текущий сезон из-за проблем с сердцем, связанных с врождённым заболеванием. Перед решением о приостановке спортивной карьеры фигуристка прошла несколько медицинских обследований.