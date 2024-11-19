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«Врачи не допускают её до тренировок». Тренер Понтелеенко — о её проблемах с сердцем

«Врачи не допускают её до тренировок». Тренер Понтелеенко — о её проблемах с сердцем
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Тренер Надежды Понтелеенко Олег Татауров заявил о проблемах фигуристки с сердцем. По его словам, врачи не допускают спортсменку до тренировок.

«Допинг? Без комментариев. У неё проблема с шумами в сердце, врачи не допускали и не допускают её до тренировок», — приводит слова Татаурова ТАСС.

Ранее несколько СМИ опубликовало информацию о том, что Понтелеенко нарушила антидопинговые правила, сдав пробу, в которой было обнаружено запрещённое вещество.

На данный момент Надежда пропускает текущий сезон из-за проблем с сердцем, связанных с врождённым заболеванием. Перед решением о приостановке спортивной карьеры фигуристка прошла несколько медицинских обследований.

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Источник: фигуристка Надежда Понтелеенко нарушила антидопинговые правила
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