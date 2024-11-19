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Фигуристка Куликова сменила тренера и вернулась от Соколовской к Давыдову

Фигуристка Куликова сменила тренера и вернулась от Соколовской к Давыдову
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Фигуристка Елизавета Куликова ушла из тренерской группы Светланы Соколовской. Её наставником стал Сергей Давыдов — фигуристка ранее уже сотрудничала со специалистом.

«Лиза вернулась к Давыдову. У нас полное взаимопонимание, я желаю ей удачи, всегда верила и буду верить в неё как в спортсменку», — приводит слова Соколовской «РИА Новости».

Сергей Давыдов и Светлана Соколовская работают в клубе ЦСКА.

В январе 2022 года стало известно, что Елизавета Куликова покинула группу Сергея Давыдова. По словам тренера, такое решение приняли спортсменка и её родители.

Куликова является призёром этапов Гран-при России.

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