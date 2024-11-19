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Погорилая рассказала о «грызне на льду» с Медведевой

Погорилая рассказала о «грызне на льду» с Медведевой
Анна Погорилая и Евгения Медведева.
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Бронзовый призёр чемпионата мира Анна Погорилая рассказала о соперничестве на льду с серебряным призером Олимпийских игр – 2018 Евгенией Медведевой. Она отметила, что у них при этом сохранялись отличные отношения вне соревнований.

«У нас была грызня на льду, но вне льда мы смеялись, общались, переписывались, то есть у нас были абсолютно нормальные отношения. Понятно, что все люди разные, но лично мне не было сложно в этом отношении. С той же Женькой мы тренировались на одном катке, постоянно друг друга видели, возможно, поэтому соперничества вне соревнований вообще не ощущалось.

Я и с Юлей Липницкой в прекрасных отношениях была. На юниорском чемпионате мира в Милане мы даже по городу гуляли вместе. Перегрызть сопернику глотку за бортом, испортить кому-то коньки — такого вообще в наши времена не припомню», — приводит слова Погорилой «RT на русском».

Анна Погорилая не выходила на соревновательный лед с октября 2017 года. В ноябре фигуристка впервые вышла на лёд после рождения второго ребёнка, приняв участие в юбилейном шоу Евгении Медведевой.

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