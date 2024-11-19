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Глава РУСАДА заявила о желании привлечь Камилу Валиеву к борьбе с допингом среди молодёжи

Глава РУСАДА заявила о желании привлечь Камилу Валиеву к борьбе с допингом среди молодёжи
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Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Вероника Логинова заявила, что в организации рассчитывают на совместную работу с Камилой Валиевой по поводу формирования позиции нетерпимости к допингу среди юных спортсменов.

«Мы очень хотим в дальнейшем привлечь Камилу к процессу формирования в обществе устойчивой позиции – негативного отношения к допингу, в частности среди юных спортсменов. С радостью примем её инициативу. Мы в последнее время стараемся говорить с молодёжью на одном языке, чтобы им не было скучно обо всём этом слушать.

Но понимаем, что к нам могут относиться с настороженностью. А её как кумира миллионов услышат. И это было бы здорово. Надеюсь, мы поработаем вместе в этом направлении», — приводит слова Логиновой «РИА Новости Спорт».

Напомним, 29 января стало известно, что Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Срок отсчитывается с 25 декабря 2021 года. С этой же даты аннулированы все результаты одиночницы на турнирах, включая Олимпийские игры в Пекине. Валиева сможет вернуться на соревнования в конце 2025 года.

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