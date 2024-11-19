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«Пример спортсменки». Глава РУСАДА похвалила Валиеву за уважение антидопинговых правил

«Пример спортсменки». Глава РУСАДА похвалила Валиеву за уважение антидопинговых правил
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Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Вероника Логинова заявила, что Камила Валиева является примером уважения к антидопинговым правилам.

«Мы знаем много примеров, когда дисквалифицированные лица пытаются тренировать, участвовать в какой-то другой запрещённой спортивной деятельности. Камила — это пример спортсменки, которая на данный момент демонстрирует своё уважение к антидопинговым правилам и максимально перестраховывается в каждом своём действии. Она стойко приняла ситуацию, которая с ней произошла, и очень внимательно относится к тому, что сейчас делает. Постоянно задаёт нам вопросы, и мы максимально быстро и аккуратно на них отвечаем по поводу её участия в том или ином мероприятии», — приводит слова Логиновой «РИА Новости Спорт».

Напомним, 29 января стало известно, что Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Срок отсчитывается с 25 декабря 2021 года. С этой же даты аннулированы все результаты одиночницы на турнирах, включая Олимпийские игры в Пекине. Валиева сможет вернуться на соревнования в конце 2025 года.

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